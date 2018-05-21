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Сергей Яромко: «В нашей ситуации ничего не остается, как терпеть и ждать»
22.05.2018 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко оценил игру команды в матче с «Шахтером» (0:1).
«С возвращением Дубайича игра команды в атаке преобразилась. На фоне соперника, который ставит высокие цели, действовали очень достойно.
Правда, индивидуальная ошибка нашего футболиста и индивидуальное мастерство соперника позволили «Шахтеру» сделать результат. Но в нашей ситуации ничего не остается, как терпеть и ждать. Если командная игра есть, то результат придет», – сказал Яромко.
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко оценил игру команды в матче с «Шахтером» (0:1).
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