Сергей Яромко: «В нашей ситуации ничего не остается, как терпеть и ждать»

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко оценил игру команды в матче с «Шахтером» (0:1).

«С возвращением Дубайича игра команды в атаке преобразилась. На фоне соперника, который ставит высокие цели, действовали очень достойно.

Правда, индивидуальная ошибка нашего футболиста и индивидуальное мастерство соперника позволили «Шахтеру» сделать результат. Но в нашей ситуации ничего не остается, как терпеть и ждать. Если командная игра есть, то результат придет», – сказал Яромко.