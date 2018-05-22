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НБА. Плей-офф. Финал Запада. 4-й матч. «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»
22.05.2018 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Окленде пройдет четвертый матч финальной серии Западной конференции между «Уорриорз» и «Рокетс».
НБА
Плей-офф
Финал Запада
Четвертый матч
В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Окленде пройдет четвертый матч финальной серии Западной конференции между «Уорриорз» и «Рокетс».
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