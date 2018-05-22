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НБА. Плей-офф. Финал Запада. 4-й матч. «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»

22.05.2018 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Окленде пройдет четвертый матч финальной серии Западной конференции между «Уорриорз» и «Рокетс».

НБА

Плей-офф

Финал Запада

Четвертый матч

Голден Стэйт – Хьюстон
Дата проведения
23 мая, 04.00, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в Окленде пройдет четвертый матч финальной серии Западной конференции между «Уорриорз» и «Рокетс».
 
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