Виктор Радьков: «Невероятно, что я сижу за одним столом с Марадоной. Это наш босс»

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков на пресс-конференции, посвященной назначению Диего Марадоны на пост президента клуба, рассказал, что для него значит возможность поработать с великим аргентинцем.

«Внимание всего спортивного мира обращено к тому, что происходит здесь. Для нас огромная честь быть причастными к легенде. Для меня лично это что-то из разряда невероятного. Невероятно, что я сижу за одним столом с Диего. Это наш босс», – сказал Радьков.