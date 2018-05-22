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Виктор Радьков: «Невероятно, что я сижу за одним столом с Марадоной. Это наш босс»
22.05.2018 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков на пресс-конференции, посвященной назначению Диего Марадоны на пост президента клуба, рассказал, что для него значит возможность поработать с великим аргентинцем.
«Внимание всего спортивного мира обращено к тому, что происходит здесь. Для нас огромная честь быть причастными к легенде. Для меня лично это что-то из разряда невероятного. Невероятно, что я сижу за одним столом с Диего. Это наш босс», – сказал Радьков.
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Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков на пресс-конференции, посвященной назначению Диего Марадоны на пост президента клуба, рассказал, что для...
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