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Валдас Иванаускас: «Надеюсь, сотрудничество с Марадоной будет продолжаться долгие и долгие годы»

22.05.2018 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Валдас Иванаускас прокомментировал подписание контракта с Диего Марадоной.

«Думаю, что сегодня большой день. Не только для клубной истории брестского «Динамо», но и для всей Беларуси. Это нелегкий вызов для Марадоны. Понимаем, что Диего представляет из себя не только в Аргентине, но и во всем мире. Благодарны Диего. Надеемся и уверены, что сотрудничество с Марадоной пойдет на пользу развитию не только белорусского футбола, но и футбола в других странах. Это большой праздник. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться долгие и долгие годы», – сказал Иванаускас на пресс-конференции в Абу-Даби.

 
 
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Валдас Иванаускас прокомментировал подписание контракта с Диего Марадоной.
 
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