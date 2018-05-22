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«Динамо» Минск – БАТЭ. На матч продано 3 380 билетов

23.05.2018 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 8-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает БАТЭ.

По состоянию на 10:20 утра 23 мая на матч продано 3 380 билетов. Отметим, что в это количество не входят обладатели сезонных абонементов.

Заранее приобрести билет можно на сайте билетного оператора Ticketpro, в любой кассе Ticketpro, в магазине «Динамо» на Немиге. Стоимость – от 3 до 5 рублей.

Матч «Динамо» Минск – БАТЭ пройдет сегодня на стадионе «Трактор». Начало – в 19.15.

Если минскому «Динамо» надоело проигрывать на своем поле БАТЭ, сейчас самое время исправить ситуацию

 
Теги: Минск
 
 
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В матче 8-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает БАТЭ.
 
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