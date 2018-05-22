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Сергей Ковальчук: «Хотел посмотреть Огунжими в игровом режиме и ожидал совсем другого. Думаю, будем расставаться»
23.05.2018 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполняющий обязанности главного тренера брестского
– Скажу так, что ехали сюда за победой, обманывать не буду. Я понимал, что будет очень сложно в
Не скажу, что были сильные провалы, но в любом случае догонять всегда тяжело. Потом получилась довольно контактная игра во втором тайме. Не скажу, что она была очень жестокая, но жесткая. И эти вынужденные замены, которые я не планировал, они сыграли и потом уже был дефицит игроков. Поэтому, ничья и я очень расстроен.
– Огунжими вышел в стартовом составе. Вы шли на определенный риск?
– Да, конечно. Тренировки тренировками, хотел посмотреть его в игровом режиме и ожидал совсем другого. Поэтому, думаю, что будем расставаться.
– Ошибки в стартовом составе только по Огунжими?
– Много было изменений, не буду дальше переходить на личности. Основных игроков придержал и отыгрываться всегда тяжело, – сказал Ковальчук.
Напомним, Огунжими подписал контракт с брестским клубом в апреле. Результативными действиями за это время не отметился. Статистику 30-летнего бельгийского форварда смотрите
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Сергей Ковальчук: «Хотел посмотреть Огунжими в игровом режиме и ожидал совсем другого. Думаю, будем расставаться»
Исполняющий обязанности главного тренера брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал результат матча со «Слуцком» (1:1).
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