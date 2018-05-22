Дулуб об отсутствии Гордейчука: «Это наше клубное дело – не собираемся выносить это на обсуждение»

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб объяснил, почему в заявке на матч против минского (1:0) не было нападающего Михаила Гордейчука.

– После игры в Кубке вы обещали разобраться с игрой в обороне. Это удалось?

– Сложно сказать. Я не сторонник анализа игры по горячим следам. Мне нужно видео.

– Можно ли сказать, что травма Васильевича хорошо послужила вам, потому что во втором тайме была более атакующая игра?

– Я так не думаю, потому что травма любого – это травма любого игрока: он выпадает на неделю, на две, на три. Я не думаю, что травма Васильевича сослужила нам такую службу, что мы в конце концов выиграли. Потому что у нас был план на игру, которого мы придерживались. В силу разных причин мы отошли от него в первом тайме. Мы перестроились – было немножко сложнее играть, потому что нужно было разбираться с двумя флангами «Динамо».

– После травмы Васильевича вы вынужденно перестроились на игру в четыре защитника, потому что не могли снова сыграть в три или это был ваш план?

– Я вам сказал, что травма – это травма. Это всегда форс-мажор. Нужно было быстрее среагировать – мы это сделали.

– Отрыв от ближайшего преследователя вырос до семи очков. Не думаете, что могут возникнуть сложности с настроем команды?

– Я так не думаю. Мы идем от матча к матчу. Сейчас у нас четыре дня на подготовку к матчу с «Ислочью». Что там за «Ислочью», это будет за ней. Сейчас для нас важен матч «Ислочью». Тем более, мы играем на «Борисов-Арене» в присутствии своих зрителей.

– Вам, как главному тренеру БАТЭ, было принципиально обыграть команду Юрия Чижа?

– Я вам скажу, вы опять неправильно ставите вопрос. Я вам скажу: «Да, для меня принципиально обыграть команду Юрия Чижа», – завтра у вас выйдет материал, что для Олега Дулуба воевать с Юрием Санычем Чижом. Я провел полтора великолепных сезона в «Динамо». У меня нет таких близких отношений с Юрием Санычем, но я с уважением отношусь к этому человеку независимо от того, что я сейчас тренер БАТЭ. Когда я тренер БАТЭ, я играю за БАТЭ – вот и все. Принципиально обыгрывать ближайшего по календарю соперника. Вот это принципиально.

– Гордейчук пропускал финал Кубка из-за повреждения, вы хотели его поберечь. Сегодня его не было даже в заявке. С чем это связано?

– Думаю, это наше личное дело, почему он не играл. Наше клубное дело – мы не собираемся выносить это на обсуждение, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне в 5 матчах чемпионата Беларуси Гордейчук забил 2 гола. Подробную статистику 28-летнего нападающего смотрите здесь.