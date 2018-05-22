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Минское «Динамо» вышло на третье место по средней посещаемости в чемпионате Беларуси

23.05.2018 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После восьмого тура минское «Динамо» вышло на третье место по средней посещаемости в чемпионате Беларуси.

Встреча столичной команды и БАТЭ собрала на стадионе «Трактор» 10800 человек. Это рекорд сезона.

Второе место по количеству зрителей в восьмом туре заняла игра «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ» (2150), третье – «Слуцк» – «Динамо» Брест (1790).

Наименьший интерес публики вызвали матчи «Ислочь» – «Луч» (700), «Днепр» – «Минск» (920) и «Торпедо» Минск – «Смолевичи» (420).

Остальные поединки показали следующую посещаемость: «Городея» – «Шахтер» (1050) и «Гомель» – «Неман» (1500).

Минское «Динамо» вышло на третье место по средней посещаемости в чемпионате Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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После восьмого тура минское «Динамо» вышло на третье место по средней посещаемости в чемпионате Беларуси.
 
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