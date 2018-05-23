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Дмитрий Бага: «Победа над минским «Динамо» мне нравится. Все ребята были друг за друга – настоящая команда»

23.05.2018 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился эмоциями после победы над минским «Динамо» (1:0).

«Тяжелая игра. Мало времени прошло с финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо». Он для нас сложился неудачно. Много потратили сил – физических и моральных. Сегодняшняя победа над минским «Динамо» мне нравится. Все ребята были друг за друга – настоящая команда! Мы добыли очень ценных три очка. БАТЭ рад этой виктории, тем более что сам матч складывался для нас тяжело.

В конце игры мы немного прижались к своим воротам. Все-таки мы уставшие после финальной игры Кубка Беларуси. У минчан было больше времени на восстановление. Понимали, что ведем 1:0. Хотели сохранить такой результат до финального свистка. Знали, что, если не пропустим, то выиграем. Так и получилось, – сказал Бага.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился эмоциями после победы над минским «Динамо» (1:0).
 
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