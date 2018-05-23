Министр спорта Ковальчук про замену Румаса в АБФФ: «Там сами разберутся в этой ситуации»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил, что не намерен вмешиваться в выборы нового главы АБФФ.

– Следите за ситуацией по смене власти в АБФФ? Может, у вас есть информация о возможном преемнике Сергея Румаса?

– У меня нет такой информации. Думаю, в АБФФ сами разберутся в этой ситуации. В федерации футбола работают опытные люди. Вообще, в последнее время в нашем футболе намечаются позитивные изменения.

Например, в АБФФ пришел работать Юрий Вергейчик, который имеет большой футбольный и управленческий опыт. У него хорошая хватка. Уверен, он принесет много пользы белорусскому футболу, – сказал Ковальчук.

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