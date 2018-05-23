«Ислочь» обратилась в АБФФ с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти

«Ислочь» обратилась в Департамент судейства и инспектирования АБФФ с просьбой рассмотреть эпизод и дать правовую оценку эпизоду, который произошел в матче 8 тура с «Лучом» в штрафной площади соперника.

«На 11-й минуте поединка игрок «Луча» Александр Джигеро нарушил правила в своей штрафной площади на футболисте «Ислочи» Никите Букаткине (толчок одной рукой в спину). Матч обслуживала судейская бригада Виктора Шимусика. По мнению нашего клуба, главный арбитр должен был назначить одиннадцатиметровый удар», – говорится в сообщении «Ислочи».