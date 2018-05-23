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«Ислочь» обратилась в АБФФ с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти
24.05.2018 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ислочь» обратилась в Департамент судейства и инспектирования АБФФ с просьбой рассмотреть эпизод и дать правовую оценку эпизоду, который произошел в матче 8 тура с «Лучом» в штрафной площади соперника.
«На 11-й минуте поединка игрок «Луча» Александр Джигеро нарушил правила в своей штрафной площади на футболисте «Ислочи» Никите Букаткине (толчок одной рукой в спину). Матч обслуживала судейская бригада Виктора Шимусика. По мнению нашего клуба, главный арбитр должен был назначить одиннадцатиметровый удар», – говорится в сообщении «Ислочи».
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«Ислочь» обратилась в Департамент судейства и инспектирования АБФФ с просьбой рассмотреть эпизод и дать правовую оценку эпизоду, который произошел в матче 8 тура...
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