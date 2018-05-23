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Ролан Гаррос. В первом круге Азаренко сыграет с Синяковой, Соболенко – с Бертенс, Саснович – с Аллертовой
24.05.2018 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Cегодня прошла жеребьевка первого раунда женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».
На турнире сыграют белорусские теннисистки: Александра Саснович (52 WTA), Арина Соболенко (48 WTA) и Виктория Азаренко (82 WTA).
В первом круге Азаренко сыграет с Катериной Синяковой (Чехия, 57 WTA), Саснович – с Денисой Аллертовой (Чехия, 103 WTА), Соболенко сразится с Кики Бертенс (Голландия, 18 WTA).
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Ролан Гаррос. В первом круге Азаренко сыграет с Синяковой, Соболенко – с Бертенс, Саснович – с Аллертовой
Cегодня прошла жеребьевка первого раунда женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».
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