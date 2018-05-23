«Чемпионат.com»: Кулемин подпишет контракт с «Магниткой» на 200 млн рублей

Нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин может вернуться в КХЛ.

Как сообщает «Чемпионат.com», нападающий подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом».

Зарплата 31-летнего хоккеиста составит 200 млн рублей, из которых 180 млн — базовая часть, а 20 млн — бонусы.

Официально о подписании контракта будет объявлено после 1 июля, когда у Кулемина истечет контракт с «Айлендерс» и в НХЛ откроется рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне НХЛ нападающий провел 13 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «0».