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Record: Португалец Роша стал игроком минского «Динамо»
24.05.2018 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
31-летний португальский защитник Луиш Карлуш Роша подписал 2-летний контракт с минским «Динамо».
Об этом сообщает издание Record.
Напомним, летом у футболиста заканчивался контракт с «Фейренсе».
В нынешнем сезоне на счету защитника 25 матчей в высшей лиге Португалии, в которых он забил 5 мячей.
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31-летний португальский защитник Луиш Карлуш Роша подписал 2-летний контракт с минским «Динамо».
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