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УЕФА обязал участников еврокубков публиковать финансовые отчеты и раскрывать выплаты агентам

24.05.2018 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполнительный комитет УЕФА принял новые правила клубного лицензирования и финансового фэйр-плей на заседании в Киеве.

«Было ратифицировано новое издание правил клубного лицензирования и правил ФФП. Последняя редакция ужесточает существующие правила.

Новые правила призваны обеспечить футболу большую прозрачность: клубы будут обязаны публиковать свою финансовую информацию, включая выплаты агентам. Также ожидается позитивное влияние на инструменты отчетности по транзакциям, таким как трансферы.

Кроме того, вводится ряд новых финансовых индикаторов, которые позволят строже отслеживать бюджеты клубов.

Речь идет об устойчивом коэффициенте долговой нагрузки, позволяющем в полной мере осознать величину долгов клуба, и индикаторе дефицита трансферных средств, который поможет отследить, сколько денег было потрачено на трансферы футболистов в конкретный период.

Наконец, будет введен ряд требований, которые обеспечат защиту и образование юных игроков – политика защиты детей, новые медицинские требования и расширение программ развития молодежи», – говорится в заявлении УЕФА.

 
 
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Исполнительный комитет УЕФА принял новые правила клубного лицензирования и финансового фэйр-плей на заседании в Киеве.
 
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