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Валерий Исаев: «Дулуб в «Крумкачах» и БАТЭ – два разных человека. Тогда он был независим, а сейчас перестраховывается»

24.05.2018 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев отметил изменения в поведении бывшего рулевого «Крумкачоў», а ныне главного тренера БАТЭ Олега Дулуба.

«Не совсем понятна реакция главного тренера БАТЭ на вопрос о Гордейчуке. Не думаю, что Миша резко «приболел». В то же время, кажется, сейчас вопрос о продаже футболиста не стоит. А по поводу нового контракта – борисовчане обычно решают вопросы так, чтобы в течение сезона на них не отвлекаться. Так что не знаю, о чем говорит Дулуб. Вообще, по-моему, Олег Анатольевич в «Крумкачах» и БАТЭ – два разных человека. Тогда он был независим, от него никто не ждал результата. Сейчас все иначе. И он, мягко говоря, перестраховывается.

...Мне кажется, Дулуб еще борется с самим собой. Он по-прежнему в поиске. Результат в чемпионате есть, но креативности в атаке не хватает. А ведь, наверное, болельщики БАТЭ ждали изменений именно в этом. Вы спросите, а нужны ли они, если команда набирает 24 очка в восьми турах? Думаю, да... Речь в первую очередь о Лиге чемпионов. В Беларуси с большой долей вероятности БАТЭ уже чемпион. Да, сейчас даже при семи очках отрыва об этом говорить еще рано, но в исполнении «Динамо» чемпионской игры я не увидел. А остальные отстали уже совсем далеко», – считает Исаев.

Дулуб об отсутствии Гордейчука: «Это наше клубное дело – не собираемся выносить это на обсуждение»

 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев отметил изменения в поведении бывшего рулевого «Крумкачоў», а ныне главного тренера БАТЭ Олега Дулуба.
 
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