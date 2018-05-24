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Валерий Исаев: «Комментарии Гуренко за последний месяц вызывают улыбку»

25.05.2018 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Валерий Исаев после матча между минским «Динамо» и БАТЭ (0:1) в рамках восьмого тура поделился мнением по послематчевой пресс-конференции главного тренера столичного клуба Сергея Гуренко.

«Гуренко говорил, что «Динамо» не заслуживало поражения? Не заслуживать поражения и претендовать на звание чемпиона страны – разные вещи. Комментарии главного тренера «бело-голубых» за последний месяц вызывают улыбку. Судя по всему, штаб команды изобрел революционную методику подготовки к матчам по ходу чемпионата. Футболисты в течение нескольких дней сначала полностью теряют форму, а потом резко ее набирают.

Имею в виду, естественно, ситуации с Сарокой и Нойоком. «Динамо» всегда отличалось своим путем в селекционной работе – само так решает, и имеет право. Однако тонкими вопросами контрактов должен заниматься менеджмент. Тренеру же важно найти баланс в отношениях с клубом и с футболистами. Уверен, Нойок в ближайшее время «почувствует себя хорошо». С Сарокой же вопрос, видимо, уже решился, раз он снова нравится тренеру. Вот только если в прошлом году Антон едва ли не в одиночку тянул «Динамо», но в этом ему очевидно не хватает игровой практики», – считает Исаев.

«Это и есть наш уровень, что поделать?» БАТЭ оторвался от «Динамо», но Гуренко катастрофы не видит

«Ну и кто в этом матче хотел играть на победу?» «Динамо» опять не хватило смелости против БАТЭ

 
 
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Агент Валерий Исаев после матча между минским «Динамо» и БАТЭ (0:1) в рамках восьмого тура поделился мнением по послематчевой пресс-конференции главного тренера...
 
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