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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Победы сморгонских спортсменов
25.05.2018 — Новости Спорта | Светлы шлях
На минувшей неделе в Бресте завершилась республиканская спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 гг. р.
Воспитанник Сморгонской ДЮСШ профсоюзов Владислав Кветинский (тренер Дмитрий Жук) в беге на 400 метров с барьерами выиграл золотую медаль спартакиады. В эстафете 100 м + 200 м + 300 м + 400 м сморгонский легкоатлет в составе областной команды завоевал серебро.
Владислав КВЕТИНСКИЙ (в центре)
С 23 по 24 мая на центральном спорткомплексе «Неман» в Гродно прошла республиканская спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 гг. р. Трое спортсменов Сморгонской ДЮСШ профсоюзов вернулись домой с этих соревнований с медалями.
На дистанции 1500 м с препятствиями Вероника Тарасова (тренер Дмитрий Жук) с результатом 5:17,84 стала победительницей спартакиады.
Вероника ТАРАСОВА (в центре)
Также золотую медаль увезла из Гродно и Валерия Глинская (тренер Иван Багдасарьян). Сморгонская легкоатлетка с результатом 42,16 покорила дистанцию в 300 м.
Валерия ГЛИНСКАЯ (в центре)
Бронзовую медаль в беге на 3000 м завоевал Алексей Оленцевич (тренер Дмитрий Жук).
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото предоставлено ДЮСШ профсоюзов.
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На минувшей неделе в Бресте завершилась республиканская спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 гг. р.
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