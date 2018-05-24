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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Победы сморгонских спортсменов

25.05.2018 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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На минувшей неделе в Бресте завершилась республиканская спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 гг. р.

Воспитанник Сморгонской ДЮСШ профсоюзов Владислав Кветинский (тренер Дмитрий Жук) в беге на 400 метров с барьерами выиграл золотую медаль спартакиады. В эстафете 100 м + 200 м + 300 м + 400 м сморгонский легкоатлет в составе областной команды завоевал серебро.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Победы сморгонских спортсменов

Владислав КВЕТИНСКИЙ (в центре)

 ***

С 23 по 24 мая на центральном спорткомплексе «Неман» в Гродно прошла республиканская спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2003-2004 гг. р. Трое спортсменов Сморгонской ДЮСШ профсоюзов вернулись домой с этих соревнований с медалями.

На дистанции 1500 м с препятствиями Вероника Тарасова (тренер Дмитрий Жук) с результатом 5:17,84 стала победительницей спартакиады. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Победы сморгонских спортсменов

Вероника ТАРАСОВА (в центре) 

Также золотую медаль увезла из Гродно и Валерия Глинская (тренер Иван Багдасарьян). Сморгонская легкоатлетка с результатом 42,16 покорила дистанцию в 300 м. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Победы сморгонских спортсменов

Валерия ГЛИНСКАЯ (в центре)

Бронзовую медаль в беге на 3000 м завоевал Алексей Оленцевич (тренер Дмитрий Жук).

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото предоставлено ДЮСШ профсоюзов.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На минувшей неделе в Бресте завершилась республиканская спартакиада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 гг. р.
 
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