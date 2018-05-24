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В Орше будет создан клуб «Локомотив», который будет играть в экстралиге
25.05.2018 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккейный клуб «Локомотив» будет создан в Орше. Новая команда планирует выступать в экстралиге.
В Орше уже началась работа по формированию команды. В ее структуру в течение года должна войти спортивная школа с одноименным названием.
Мастер-класс для юных хоккеистов оршанской спортшколы
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Хоккейный клуб «Локомотив» будет создан в Орше.
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