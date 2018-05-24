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Выбежит ли во время финала ЛЧ голый болельщик? Коэффициент за сутки упал с 255 до 41
25.05.2018 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерская компания «Париматч» предлагает сделать ставку на исход «Выбежет ли на поле во время финала Лиги чемпионов голый болельщик?»
По состоянию на 12:30 пятницы коэффициент составляет 41,00. Отметим, что накануне он был 255,00. Таким образом, по мнению букмекерской компании, вероятность такого исхода увеличилась в 6 раз.
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Букмекерская компания «Париматч» предлагает сделать ставку на исход «Выбежет ли на поле во время финала Лиги чемпионов голый болельщик?» По состоянию на 12:30...
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