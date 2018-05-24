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Обувная фабрика «Марко» презентовала белорусские ботинки для лыж и лыжеролеров
25.05.2018 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Холдинг по производству обуви «Марко» презентовал первые белорусские ботинки для лыж и лыжероллеров. Разработать спортивную обувь поручил президент Беларуси Александр Лукашенко. Оценку опытным образцам дают специалисты.
Опытную партию лыжных ботинок выпустили в Белоозерске. Если образцы моделей пройдут испытания, их производство будет поставлено на поток.
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Холдинг по производству обуви «Марко» презентовал первые белорусские ботинки для лыж и лыжероллеров.
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