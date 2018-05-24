БГК расторг контракт с Игропуло

БГК им. А.П. Мешкова и правый полусредний Константин Игропуло расторгли контракт по соглашению сторон.

Игрок национальной сборной России выступал за клуб с июля 2017 года. В составе мешковцев гандболист провел 18 матчей и забросил 56 мячей.

«Администрация клуба, тренерский штаб, игроки и болельщики команды благодарят Константина за сотрудничество и желают скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей спортивной карьере», – говорится в сообщении БГК.