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БГК расторг контракт с Игропуло

25.05.2018 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК им. А.П. Мешкова и правый полусредний Константин Игропуло расторгли контракт по соглашению сторон.

Игрок национальной сборной России выступал за клуб с июля 2017 года. В составе мешковцев гандболист провел 18 матчей и забросил 56 мячей.

«Администрация клуба, тренерский штаб, игроки и болельщики команды благодарят Константина за сотрудничество и желают скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей спортивной карьере», – говорится в сообщении БГК.

 
 
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