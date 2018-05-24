Праздник на чужой улице

БАТЭ (БОРИСОВ) — 2

ДИНАМО (БРЕСТ) — 3

МОГИЛЕВ. 19 мая. Стадион «Спартак». 7200 зрителей.

СУДЬИ: С.Цинкевич (Осиповичи),

В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев); В.Шимусик (Осиповичи), С.Лобацевич (Витебск).

БАТЭ: Щербицкий — А.Филипович, Волков, Яблонский, Володько — Бага, Драгун — Иванич, Глеб (Скавыш, 79), Стасевич (к) — Сигневич.

Запасные: Чичкан, Василевич, Малькевич, Шкурдюк, Березкин, Мухамедов.

ДИНАМО: Гутор — Веретило, Гаврилович (к), Каргас, Витус — Осучукву, Седько (Ж.Филипович, 71) — Савицкий, Милевский, Нехайчик — Готал (Фамейе, 70; Василюк, 93+).

Запасные: Павлюченко, Лебедев, Залеский, Кириленко.

ГОЛЫ: 1:0 — Иванич (13, пас — Бага). 1:1 — Милевский (33, пас — Готал). 2:1 — Иванич (49, пас — Стасевич). 2:2 — Фамейе (76, пас — Савицкий). 2:3 — Нехайчик (89, пас — Савицкий).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нехайчик (77, за неспортивное поведение), Скавыш (86, за грубую игру), Володько, Милевский (оба — 95+, за неспортивное поведение).

В конце минувшего года Александр Ермакович принял решение не продлять трудовые отношения с «желто-синими». Напоследок экс-рулевой выстрадал с подопечными очередное чемпионство и довел число трофеев родного клуба до 24.

Вот уж май 2018-го близится к завершению, а юбилейной отметки достичь никак не получается. Хотя новый тренерский штаб имел две попытки. В обоих матчах барьером на пути к цели становились брестчане. Увы, в профайле Олега Дулуба как самостоятельного специалиста по-прежнему девственно чиста графа «Достижения»...

Если вспомнить, то 10 марта наши ребята абсолютно закономерно уступили в поединке за Суперкубок. В тот день на «синтетике» ФК «Минск» не клеилось с самого старта. Исправлению ситуация не поддалась, однако, честно говоря, особого огорчения неудача не вызвала.

Нынче дело иное. БАТЭ в случае победы четвертый раз в истории завоевал бы национальный Кубок — подобным «наваром» никто похвалиться не может. Помимо того, очень хотелось поставить на место выскочек из города над Бугом. Почти два года назад иностранные инвесторы подобрали загибавшуюся дружину, отогрели, обеспечили мощным финансированием. И с недавних пор «бело-голубые» просто раздражающе назойливы в медиапространстве. Многие в курсе актуальных событий: в боссы «Динамо» назначен легендарный аргентинский плеймейкер Диего Марадона, давно готовый ввязаться в любую авантюру за достойную оплату. Пока непонятно, доберется ли вообще свежеиспеченный «председатель правления» до Беларуси, тем не менее шумиха поднялась сумасшедшая — известие широко обсуждалась от России до США, от Латинской Америки до Скандинавии. Несложно разглядеть пиар-кампанию, направленную на привлечение внимания к амбициозному проекту.

Раньше конкуренты снисходительно ухмылялись, взирая на такие потуги. Мол, ловите «хайп» сколько угодно, ведь без весомых результатов данная стратегия недееспособна. Теперь же следует приумолкнуть. За последние 12 месяцев Брест прибрал к рукам три титула, Борисов — лишь один. Полагаем, соперничество этих команд в дальнейшем обретет черты повышенной принципиальности. Видимо, требуется привыкать: в юго-западном областном центре все всерьез и надолго.

Главную причину субботнего поражения назвать сложно. Как всегда, здесь совокупность факторов. Например, явно не лучшая физическая форма «желто-синих», о чем «А» прежде писала не раз. Есть стойкое ощущение, будто костяк отечественного флагмана устал. За 70 дней Стасевич, Драгун, Щербицкий, Бага, Филипович, Сигневич, Волков, Иванич «переели» футбола и очевидно нуждаются в передышке. Впрочем, механизмы ротации у Дулуба работают слабовато. Опасность переутомления назревала — и, похоже, худшее свершилось. В условиях крайней необходимости у брестского войска нашлись резервы для ускорения — с противоположной стороны соответствующей реакции не наблюдалось.

Пятый гол явился ярким свидетельством того, что представители БАТЭ не в оптимальных кондициях. При сохранении должной концентрации Милевскому не позволили бы быстро начать атаку с точки нарушения правил — банально застыли бы прямо перед мячом. Увы, момент прозевали, и многоходовка увенчалась точным ударом Нехайчика со считанных метров.

Крайне обидно за выдавшего годный перфоманс Иванича — оформить дубль в финале дорогого стоит. Черногорский сборник продемонстрировал шикарное исполнительское мастерство, когда откликался на проникающие вертикальные передачи Баги и Стасевича. Вот только необязательные ошибки партнеров в обороне свели на нет доблести Мирко...

Примечание. В последней колонке таблицы указаны наставники, выводившие нашу команду в решающую стадию второго по значимости национального соревнования.

Кстати, трехкратными обладателями Кубка страны являются БАТЭ, «Белшина», брестское и минское «Динамо», двукратными — «Шахтер», «Славия», «Гомель», «Нафтан» и МТЗ-РИПО, по разу трофей завоевали «Неман», «Динамо-93», «Локомотив-96», «Минск» и «Торпедо»-БелАЗ.

Олег ДУЛУБ:

— После таких противостояний — всегда полное разочарование. Когда, скажем так, ничего не предвещало подобной концовки. В целом надо разобраться, что у нас произошло в линии обороны. До матча ребятам говорил: такие матчи играются сердцем, а не просто выигрываются и о них забывают. К сожалению, у нас не получилось.

— Как считаете, может ли это поражение повлиять на матч со столичным «Динамо»?

— Сложно сказать сейчас. Встреча с минчанами через три дня. Есть время, чтобы вернуть игрокам нормальное психологическое состояние.

— Вы говорили, что перед кубковым финалом были мысли о предстоящем «класико». Возможно, это сказалось?

— Не думаю, что это отразилось на игроках. Больше отвечал от своего имени. Из опыта могу сказать: когда держишь в уме несколько поединков, это очень сложно. Мы шли и по чемпионатной дистанции, и по кубковой от матча к матчу.

— Сегодня в заявке не было Гордейчука. Можете пояснить?

— У него легкое повреждение, поэтому было принято решение поберечь Мишу.

Бомбардиры БАТЭ в Кубке страны-2017/18: Иванич — 7 (5+2), Сигневич — 4 (3+1), Рушевич — 3 (3+0), Мухамедов — 3 (1+2), Стасевич — 2 (0+2), М.Володько, Гордейчук, Родионов — по 1 (1+0), Альшаник, Бага, Драгун, Скавыш, Филипович — по 1 (0+1).

Подведем еще несколько статистических итогов для футболистов «желто-синих» вослед завершившемуся турниру.

Наибольшее количество минут — М.Володько (528; 6 игр).

Наибольшее количество матчей с капитанской повязкой — Стасевич (5).

Наибольшее количество желтых карточек — М.Володько (2).

Наибольшее количество «сухих» встреч — Щербицкий (2).

Стартовать в новом кубковом цикле нашей дружине предстоит уже через два с хвостиком месяца. В соответствии с календарем, поединки 1/16 финала состоятся 28 и 29 июля.