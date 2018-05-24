Церемония открытия ЧМ-2018 начнется в 16.00 по белорусскому времени

Стало известно время начала церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Шоу начнется 14 июня в 16.00 по белорусскому времени – за два часа до начала матча Россия – Саудовская Аравия.

Чемпионат мира будет открыт на стадионе «Лужники» в Москве.

Официальную песню ЧМ-2018 исполнят Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истефи.