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«Джиро д’Италия». 19-й этап. Фрум выиграл этап и возглавил общий зачет. Кириенко не финишировал

25.05.2018 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25 мая состоялся 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали горный маршрут с финишем на вершине первой категории. Победу одержал британец Кристофер Фрум, который также возглавил общий зачет. Белорус Василий Кириенко не финишировал.

«Джиро д’Италия»

19-й этап

Венария-Реале – Бардонеккья

184 км

Профиль/Карта 

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 5.12,26
2. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 3,00
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,07
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,12
5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 3,23
6. Себастьян Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) – 6,13
7. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,22
8. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – 8,23
9. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – то же время
10. Пейо Бильбао (Испания, «Астана»)
11. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – 8,29
12. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 8,38...
18. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 14,38
19. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 14,55...
39. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 33,35...
79. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 38,51...
142. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 44,43...
151. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 45,49

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 80.21,59
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,40
3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 4,17
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,57
5. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 5,44
6. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – 8,03
7. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 11,08
8. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – 12,19
9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 12,35
10. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – 14,18
11. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 15,16...
13. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 16,38...
16. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 28,16...
18. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 35,42...
21. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 57,18...
102. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.42,27...
121. Василий Кириенко (Беларусь, Team Sky) – 3.19,45...
129. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.11,40

 
 
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