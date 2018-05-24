«Джиро д’Италия». 19-й этап. Фрум выиграл этап и возглавил общий зачет. Кириенко не финишировал

25 мая состоялся 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали горный маршрут с финишем на вершине первой категории. Победу одержал британец Кристофер Фрум, который также возглавил общий зачет. Белорус Василий Кириенко не финишировал.
«Джиро д’Италия»
19-й этап
Венария-Реале – Бардонеккья
184 км
/ Профиль Карта
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 5.12,26
2. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 3,00 3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,07 4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,12 5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 3,23 6. Себастьян Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) – 6,13 7. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,22 8. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – 8,23 9. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – то же время 10. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») 11. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – 8,29 12. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 8,38... 18. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 14,38 19. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 14,55... 39. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 33,35... 79. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 38,51... 142. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 44,43... 151. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 45,49
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 80.21,59
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,40 3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 4,17 4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,57 5. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 5,44 6. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – 8,03 7. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 11,08 8. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – 12,19 9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 12,35 10. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – 14,18 11. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 15,16... 13. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 16,38... 16. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 28,16... 18. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 35,42... 21. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 57,18... 102. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.42,27... 121. Василий Кириенко (Беларусь, Team Sky) – 3.19,45... 129. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.11,40
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25 мая состоялся 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия».