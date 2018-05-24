«Джиро д’Италия». 19-й этап. Фрум выиграл этап и возглавил общий зачет. Кириенко не финишировал

25 мая состоялся 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали горный маршрут с финишем на вершине первой категории. Победу одержал британец Кристофер Фрум, который также возглавил общий зачет. Белорус Василий Кириенко не финишировал.

«Джиро д’Италия»

19-й этап

Венария-Реале – Бардонеккья

184 км

Профиль / Карта

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 5.12,26

2. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 3,00

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 3,07

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3,12

5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 3,23

6. Себастьян Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) – 6,13

7. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,22

8. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – 8,23

9. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – то же время

10. Пейо Бильбао (Испания, «Астана»)

11. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – 8,29

12. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 8,38...

18. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 14,38

19. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 14,55...

39. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 33,35...

79. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 38,51...

142. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 44,43...

151. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 45,49

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 80.21,59

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,40

3. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 4,17

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 4,57

5. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 5,44

6. Доменико Поццовиво (Италия, Bahrain Merida) – 8,03

7. Пейо Бильбао (Испания, «Астана») – 11,08

8. Патрик Конрад (Дания, Bora-Hansgrohe) – 12,19

9. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) – 12,35

10. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – 14,18

11. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 15,16...

13. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 16,38...

16. Жозе Гонсалвеш (Португалия, Katusha-Alpecin) – 28,16...

18. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 35,42...

21. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 57,18...

102. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 3.42,27...

121. Василий Кириенко (Беларусь, Team Sky) – 3.19,45...

129. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.11,40