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Денис Рутенко: «Это было наше самое сложное чемпионство»
25.05.2018 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Правый крайний БГК имени Мешкова Денис Рутенко поделился эмоциями после матча со СКА (22:19), по итогам которого брестчане стали чемпионами Беларуси.
«Это было наше самое сложное чемпионство. В этой игре не то, чтобы отдали последние силы- уже в начале их практически не было. Выцарапали эту победу. Конечно, СКА было тяжело без их основного лидера Кулеша. Но, как говорится, это их проблемы. Мы, как всегда, отдали борьбе всё и выиграли», – сказал Рутенко.
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Правый крайний БГК имени Мешкова Денис Рутенко поделился эмоциями после матча со СКА (22:19), по итогам которого брестчане стали чемпионами Беларуси.
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