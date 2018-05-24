Денис Рутенко: «Это было наше самое сложное чемпионство»

Правый крайний БГК имени Мешкова Денис Рутенко поделился эмоциями после матча со СКА (22:19), по итогам которого брестчане стали чемпионами Беларуси.

«Это было наше самое сложное чемпионство. В этой игре не то, чтобы отдали последние силы- уже в начале их практически не было. Выцарапали эту победу. Конечно, СКА было тяжело без их основного лидера Кулеша. Но, как говорится, это их проблемы. Мы, как всегда, отдали борьбе всё и выиграли», – сказал Рутенко.

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