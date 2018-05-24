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«Реал» – фаворит финала ЛЧ. Коэффициент на победу «Ливерпуля» достигает 3,40
25.05.2018 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завтра, 26 мая в 21:45, в Киеве состоится финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Букмекеры называют фаворитом испанскую команду.
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Завтра, 26 мая в 21:45, в Киеве состоится финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».
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