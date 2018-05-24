«Наполи» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Паредеса за 30-35 млн евро

«Наполи» заинтересован в приобретении полузащитника Леандро Паредеса.

уже связался с клубом из Санкт-Петербурга и готов предложить 30-35 миллионов евро.

При этом итальянцы пока не контактировали с агентами аргентинца, поэтому неизвестно, насколько ему интересен этот вариант.

Неаполитанцы по просьбе нового главного тренера Карло Анчелотти рассматривают Паредеса в качестве потенциальной замены Жоржиньо, которым интересуется .

Паредес имеет опыт выступлений в серии А, до «Зенита» он играл за «Рому», «Эмполи» и .