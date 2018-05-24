|
«Наполи» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Паредеса за 30-35 млн евро
25.05.2018 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Наполи» заинтересован в приобретении полузащитника
При этом итальянцы пока не контактировали с агентами аргентинца, поэтому неизвестно, насколько ему интересен этот вариант.
Неаполитанцы по просьбе нового главного тренера Карло Анчелотти рассматривают Паредеса в качестве потенциальной замены Жоржиньо, которым интересуется
Паредес имеет опыт выступлений в серии А, до «Зенита» он играл за «Рому», «Эмполи» и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наполи» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)