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Лисичкин покинул «Неман». Форвард провел в клубе 20 лет
25.05.2018 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня контракты с
Также в команду перешли форварды Антон Елисеенко («Динамо-Молодечно») и Роман Малиновский («Шахтер»). Из «Лиды» в клуб вернулся нападающий Артур Савинов.
Ожидается, что в ближайшее время контракт с «Неманом» подпишет голкипер Виталий Трус. Не исключено возвращение в команду Романа Дерлюка и Гжегожа Пасюта.
Отметим, что Лисичкин начал профессиональную карьеру в «Немане» в 1998 году и с тех пор выступал только в составе гродненцев.
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