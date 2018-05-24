Лисичкин покинул «Неман». Форвард провел в клубе 20 лет

Сегодня контракты с продлили Максим Саманьков, Андрей Коршунов, Никита Крыскин, Михаил Хоромандо, Павел Боярчук, Игорь Варивончик, Артем Кислый, Артем Левша, Александр Малявко, Сергей Малявко и Никита Ремезов.

Также в команду перешли форварды Антон Елисеенко («Динамо-Молодечно») и Роман Малиновский («Шахтер»). Из «Лиды» в клуб вернулся нападающий Артур Савинов.

Ожидается, что в ближайшее время контракт с «Неманом» подпишет голкипер Виталий Трус. Не исключено возвращение в команду Романа Дерлюка и Гжегожа Пасюта.

Кроме того, команду покинули 9 хоккеистов: Алексей Бадун, Виталий Марченко, Филипп Метлюк, Константин Богдановский, Эдуард Гринь, Александр Жидких, Вячеслав Лисичкин, Егор Степанов, Михаил Стефанович.

Отметим, что Лисичкин начал профессиональную карьеру в «Немане» в 1998 году и с тех пор выступал только в составе гродненцев.