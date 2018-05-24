Мужжухин об указе Лукашенко: «Профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных»

Глава НАДА Денис Мужжухин поделился мнением об указе президента Беларуси Александра Лукашенко «О противодействии допингу в спорте».

«Указ может в значительной степени использоваться как средство профилактики допинговых нарушений. А если их рассматривать в рамках Уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету: профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных. Если докажут наговор, то накажут и за нарушение антидопингового законодательства, и за клевету.

Двоих поймали, а десяток наказали – это неправильный подход. Он негативно влияет на имидж всей антидопинговой системы, на мой взгляд.

Одно дело, когда сам спортсмен гонится за пьедесталом и высокими местами, а другое – когда вступают какие-то другие амбиции у его тренера, например», – сказал Мужжухин.

Напомним, новый указ Лукашенко предполагает запрет на педагогическую деятельность в спортивной сфере для нарушителей. Кроме того, их обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) могут быть лишены права на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Также возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет.





Также Лукашенко поручил проработать вопрос о введении уголовной ответственности за употребление допинга.