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Сергей Новиков: «Противостояние CКА и БГК обрело статус «класико», которое не повернется язык ернически переиначить в «бульбасико» на футбольный манер»

25.05.2018 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о том, как сложился сезон для БГК имени Мешкова. 

«Для констатации почти полной идентичности нынешних результатов БГК и прошлосезонных хорошо бы дождаться исхода кубкового «финала четырех». Но и он при любом течении событий едва ли существенно повлияет на восприятие еще одного прожитого командой года.

Начнем с того, что он прожит не зря. Стал ли брестский гандбол за этот сезон лучше? Несомненно.

Были праздничные радости вроде побед над «Виве» и ПСЖ. Были красивые, заставлявшие еще сильнее уважать команду домашние зарубы с «Килем» и «Фленсбургом».

Была замечательная работа маркетинговой службы. Она не переставала вдохновлять фирменными креативными находками и высокими «семеновскими» стандартами стиля, влюбляли в гандбол все больше брестчан и не только.

Была профессиональная, умная и взвешенная информационная политика клубной пресс-службы. Она работала исчерпывающе информативно, с достоинством и без ура-патриотичных перехлестов, что подобным структурам удается редко.

Была, наконец, замечательная «лига зубрят»! И уже только одна она, без всяких подкреплений, затянула бы этот год клуба в плюс.

И все же главной удачей БГК в уходящем сезоне назову куда более серьезное и драматичное, нежели прежде, соперничество с минским СКА. Противостояние клубов обрело статус «класико», которое ни у кого не повернется язык ернически переиначить в «бульбасико» на футбольный манер.

При всей остроте соревновательных противоречий, при возможных антагонизмах в личностных отношениях руководителей и управленцев связка БГК и СКА — это именно то, что тянет сегодня наш гандбол вперед вопреки тотальной бестолковости и безвременью в стране и ее спорте.

Главное пожелание армейцам и мешковцам — сохранить непримиримость споров на площадке, но пробовать закрепить неизбежный и продуктивный статус союзников во всем остальном. Начать отделять наносное от сущностного. В связке достигнешь всегда большего, нежели поодиночке. В связке всегда успешнее защитишься от нежданных бед и вождистского волюнтаризма.

По моим ощущениям, в смысле спортивного развития брестский клуб уперся в рубежную преграду. Ежегодно обновляясь за счет ротации зарубежных звезд «средней светимости» (мне нравится такое определение), будет трудно рассчитывать на движение выше лигочемпионской 1/8 финала, как было это два сезона кряду.

Возможных путей прогресса и взятия заявленных Александром Мешковым триумфальных высот вижу два. Первый — инвестиции в покупку звезд ослепляющей яркости (футбольный Марадона-хайп в помощь!). Второй — смена вектора комплектования с ориентацией на качественные, но дешевые внутренние ресурсы. Здесь возможно и плановое временное отступление от взятых рубежей с карт-бланшем тренерскому штабу в развитии молодых игроков.

Альтернатива — методичное повторение маленьких радостей сезона-2017/18. Тоже вариант. Они пока вроде как не наскучили», – считает Новиков. 

 
 
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Известный белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о том, как сложился сезон для БГК имени Мешкова.
 
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