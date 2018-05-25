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НБА. Плей-офф. Финал Востока. 6-й матч. «Кливленд» против «Бостона»

26.05.2018 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Кливленде пройдет шестой матч финальной серии Восточной конференции. «Кавальерс» примут «Селтикс».

НБА

Плей-офф

Финал Востока

Шестой матч

Кливленд – Бостон 109:99 (20:25, 34:18, 29:30, 26:26)
Дата проведения
26 мая, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

В серии впереди «Бостон» – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в Кливленде пройдет шестой матч финальной серии Восточной конференции.
 
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