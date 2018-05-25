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НБА. Плей-офф. Финал Востока. 6-й матч. «Кливленд» против «Бостона»
26.05.2018 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Кливленде пройдет шестой матч финальной серии Восточной конференции. «Кавальерс» примут «Селтикс».
НБА
Плей-офф
Финал Востока
Шестой матч
В серии впереди «Бостон» – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Кливленде пройдет шестой матч финальной серии Восточной конференции.
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