ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Йоахим Лев о выборе между Месси и Роналду: «Я выберу Лео. Это самый всесторонне развитый игрок, что я видел»

26.05.2018 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил мнение по поводу сравнений Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я бы сделал выбор в пользу Месси. Криштиану Роналду блистателен, он прекрасный профессионал, выдающийся бомбардир уже долгие годы, но Месси – самый всесторонне развитый игрок, что я видел.

Он великолепный командный игрок. Последние 10 лет он отдает по 30-40 голевых передач и забивает порядка 50 мячей [за сезон].

Месси способен пройти на своем пути 8-9 соперников, а его голы всегда остаются в памяти», – сказал Лев.

⚽ Кто забьет в финале больше: Роналду или Салах? Если что, «Фавбет» вернет вашу первую ставку

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил мнение по поводу сравнений Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. Финал. «Реал» против «Ливерпуля»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Варяг-пресс

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика