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Йоахим Лев о выборе между Месси и Роналду: «Я выберу Лео. Это самый всесторонне развитый игрок, что я видел»
26.05.2018 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил мнение по поводу сравнений Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Я бы сделал выбор в пользу Месси. Криштиану Роналду блистателен, он прекрасный профессионал, выдающийся бомбардир уже долгие годы, но Месси – самый всесторонне развитый игрок, что я видел.
Он великолепный командный игрок. Последние 10 лет он отдает по 30-40 голевых передач и забивает порядка 50 мячей [за сезон].
Месси способен пройти на своем пути 8-9 соперников, а его голы всегда остаются в памяти», – сказал Лев.
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Йоахим Лев о выборе между Месси и Роналду: «Я выберу Лео. Это самый всесторонне развитый игрок, что я видел»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил мнение по поводу сравнений Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
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