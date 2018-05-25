Йоахим Лев о выборе между Месси и Роналду: «Я выберу Лео. Это самый всесторонне развитый игрок, что я видел»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил мнение по поводу сравнений Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я бы сделал выбор в пользу Месси. Криштиану Роналду блистателен, он прекрасный профессионал, выдающийся бомбардир уже долгие годы, но Месси – самый всесторонне развитый игрок, что я видел.

Он великолепный командный игрок. Последние 10 лет он отдает по 30-40 голевых передач и забивает порядка 50 мячей [за сезон].

Месси способен пройти на своем пути 8-9 соперников, а его голы всегда остаются в памяти», – сказал Лев.

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