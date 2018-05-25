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Виталий Гурков: «Когда ты выходишь на сцену Brutto – ты априори крутой, а в ринге это нужно еще доказать»
26.05.2018 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков сравнил эмоции от выхода на сцену и в ринг.
- Тебя больше воспринимают как спортсмена или как музыканта?
– Тот человек, который прыгает на сцене – это абсолютно другая личность. Это то, что должно вырваться – та энергия и дикость. На сцене можно вести себя как угодно. Половину свое жизни я являюсь спортсменом. Как у члена национальной сборной у тебя есть определенные обязанности в жизни, определенный кодекс поведения.
- Эмоции от выхода на ринг и от выхода на сцену существенно отличаются?
– Самое существенное отличие: когда ты выходишь на сцену Brutto – ты априори крутой, а в ринге это нужно еще доказать, – сказал Гурков.
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Виталий Гурков: «Когда ты выходишь на сцену Brutto – ты априори крутой, а в ринге это нужно еще доказать»
Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков сравнил эмоции от выхода на сцену и в ринг.
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