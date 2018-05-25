ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Гурков: «Когда ты выходишь на сцену Brutto – ты априори крутой, а в ринге это нужно еще доказать»

26.05.2018 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков сравнил эмоции от выхода на сцену и в ринг.

- Тебя больше воспринимают как спортсмена или как музыканта?

– Тот человек, который прыгает на сцене – это абсолютно другая личность. Это то, что должно вырваться – та энергия и дикость. На сцене можно вести себя как угодно. Половину свое жизни я являюсь спортсменом. Как у члена национальной сборной у тебя есть определенные обязанности в жизни, определенный кодекс поведения.

- Эмоции от выхода на ринг и от выхода на сцену существенно отличаются?

– Самое существенное отличие: когда ты выходишь на сцену Brutto – ты априори крутой, а в ринге это нужно еще доказать, – сказал Гурков.

⛔ Удаление в финале? 3,70. Удаление Серхио Рамоса – 7.50. И ставка без риска впридачу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков сравнил эмоции от выхода на сцену и в ринг.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Легкоатлет Дмитрий Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту, предыдущий держался 25 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Прамень

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика