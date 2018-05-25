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Виталий Гурков: «Марадона обязательно должен прийти ко мне на индивидуальную тренировку»

26.05.2018 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков рассказал, что должен сделать Диего Марадона в Беларуси.

- Ты же знаешь, что Марадона связал себя с брестским «Динамо».

– Да, хочу познакомиться.

- Что должен Диего сделать в Беларуси?

– Так, концерт Brutto он уже пропустил… Обязательно должен прийти ко мне на индивидуальную тренировку.

- Куда его нужно отвезти?

– Во-первых, Беловежская пуща. Самое классное место – Городище и река Менка, – сказал Гурков.

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Теги: знакомства
 
 
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Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков рассказал, что должен сделать Диего Марадона в Беларуси.
 
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