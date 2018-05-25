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Виталий Гурков: «Марадона обязательно должен прийти ко мне на индивидуальную тренировку»
26.05.2018 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков рассказал, что должен сделать Диего Марадона в Беларуси.
- Ты же знаешь, что Марадона связал себя с брестским «Динамо».
– Да, хочу познакомиться.
- Что должен Диего сделать в Беларуси?
– Так, концерт Brutto он уже пропустил… Обязательно должен прийти ко мне на индивидуальную тренировку.
- Куда его нужно отвезти?
– Во-первых, Беловежская пуща. Самое классное место – Городище и река Менка, – сказал Гурков.
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Известный белорусский боксер и вокалист группы Brutto Виталий Гурков рассказал, что должен сделать Диего Марадона в Беларуси.
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