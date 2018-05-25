Юрген Клопп: «Очень забавно, что в финале Лиги чемпионов встретятся два тренера, которые понятия не имеют, что такое тактика»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» поделился мнением о коллеге Зинедине Зидане.

«Многие думают, что у Зинедина Зидана не так уж много познаний в тактике. Впрочем, то же самое многие думают и обо мне. Это будет очень забавно – в финале сойдутся два тренера, которые понятия не имеют, что такое тактика.

Что касается игры. Как я уже говорил, Зидан – один из лучших игроков за всю историю футбола. И сейчас он всего два с половиной года работает в «Реале» – дольше, чем я в «Ливерпуле» – и он может выиграть уже третью Лигу чемпионов. Такого никогда не случалось у тренеров.

Он великолепен. К сожалению, нам придется ожидать этого и в финале. Он великолепный тренер, каким был и игроком», — сказал Клопп.