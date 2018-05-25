Владимир Драчев: «Переходы в Беларусь возможны, но для нас нежелательны. После ухода люди становятся очень сильными»

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с возможным переходом российских спортсменок под флаг Беларуси.

- Есть информация , что некоторые россиянки хотят перейти в сборную Беларуси и уже тренируются с этой командой. Например, двукратная чемпионка мира среди юниоров Лариса Куклина.

– Такие варианты возможны, конечно. Естественно, все хотят искать лучшие места. Переходы не исключаю. Многим российским спортсменам хочется участвовать в Кубке мира.

У нас спортсменов много, а команда не такая большая. В Беларуси — наоборот, есть возможность для выступления, но нет такого количества атлетов. Плавание в наших границах возможно. Но, конечно, для нас это нежелательно. Уже ведь имеем примеры: уходят вроде бы по силам равные с теми, кто остается, а после ухода они же становятся очень сильными, — сказал Драчев.