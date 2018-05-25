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Беларусь и Польша планируют провести спортивный праздник на Августовском канале в 2019 году

26.05.2018 16:37 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 26 мая. Беларусь и Польша планируют в 2019 году провести совместное спортивное мероприятие, посвященное II Европейским играм и 100-летию Олимпийского комитета Польши (ОКП). Такое решение принято по итогам визита делегации Национального олимпийского комитета Беларуси в ОКП, сообщает пресс-служба НОК.

"Это две ключевые даты следующего года. Польская сторона через механизм приграничного сотрудничества предлагает организовать совместное спортивное мероприятие, возможно, в формате фестиваля к 100-летию Олимпийского комитета Польши и за месяц до II Европейских игр", — рассказал директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", генеральный секретарь НОК Георгий Катулин.

По предварительной договоренности такое мероприятие запланировано на Августовском канале, расположенном на территории двух государств. Его формат будет обсуждаться. Вероятно, в него войдут велосипедный спорт, гребля на байдарках и каноэ и легкая атлетика.

Как отметил Катулин, во время встреч с коллегами в Олимпийском комитете Польши был затронут ряд вопросов подготовки ко II Европейским играм 2019 года. Белорусская сторона рассчитывает на приезд значительного количества польских болельщиков. Любителям спорта, которые приобретут билеты на соревнования Европейских игр, не потребуется получение визы.

Во время переговоров речь шла и о проведении в Беларуси тренировочных сборов польскими спортсменами. Они смогут ознакомиться с соревновательными аренами до II Европейских игр. Кроме того, обсуждались вопросы подготовки атлетов к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). Польские коллеги выразили готовность оказать содействие в проработке организации маршрута доставки белорусской делегации на Игры из Минска в Токио через Варшаву.

Белорусская делегация во главе с первым вице-президентом НОК Андреем Асташевичем находилась с визитом в Польше с 22 по 24 мая по приглашению президента Олимпийского комитета этой страны Анджея Красницкого.

Между олимпийскими комитетами Беларуси и Польши 18 мая 2011 года было заключено соглашение о техническом и спортивном сотрудничестве. В целях его реализации стороны регулярно принимают участие в совместных мероприятиях, осуществляют двусторонние дружественные визиты, обмениваются информацией и опытом по вопросам развития олимпийского движения.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 мая. Беларусь и Польша планируют в 2019 году провести совместное спортивное мероприятие, посвященное II Европейским играм и 100-летию Олимпийского комитета...
 
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