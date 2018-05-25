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Президент УЕФА: «Финал ЛЧ не должны принимать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах»
26.05.2018 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал власти и жителей Киева за то, что те не смогли обеспечить болельщикам, приехавшим на финал Лиги чемпионов, достойные места ночевки по приемлемым ценам.
«Раньше люди, принимавшие решение о месте проведения финала ЛЧ говорили: «Хочу дать вам игру». Теперь же город предоставляет полное досье, а также свои конкурентные преимущества.
Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату под лестничным пролетом за сотни евро. Я буду предлагать, чтобы наличие гостиничной инфраструктуры было определяющим при выборе города, принимающего финал.
Право на проведение финала не должны выигрывать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах», – сказал Чеферин.
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