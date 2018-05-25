|
Минское «Торпедо» прервало шестиматчевую безголевую серию, но по-прежнему не забивает с игры
26.05.2018 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче «Минск» – «Торпедо» Минск (4:1, первый тайм) на 28-й минуте с пенальти забил форвард номинальных гостей Вадим Демидович.
Таким образом, «Торпедо» прервало шестиматчевую безголевую серию. До этого команда забила «Городее» во втором туре (1:0). Серия составила 616 минут.
Но «черно-белые» пока ни разу не забивали с игры: один гол – со штрафного, два – с пенальти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче «Минск» – «Торпедо» Минск (4:1, первый тайм) на 28-й минуте с пенальти забил форвард номинальных гостей Вадим Демидович.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)