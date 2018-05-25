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Минское «Торпедо» прервало шестиматчевую безголевую серию, но по-прежнему не забивает с игры

26.05.2018 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче «Минск» – «Торпедо» Минск (4:1, первый тайм) на 28-й минуте с пенальти забил форвард номинальных гостей Вадим Демидович. 

Таким образом, «Торпедо» прервало шестиматчевую безголевую серию. До этого команда забила «Городее» во втором туре (1:0). Серия составила 616 минут.

Но «черно-белые» пока ни разу не забивали с игры: один гол – со штрафного, два – с пенальти. 

 
Теги: Минск
 
 
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В матче «Минск» – «Торпедо» Минск (4:1, первый тайм) на 28-й минуте с пенальти забил форвард номинальных гостей Вадим Демидович.
 
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