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Цыбульский переизбран председателем БФБ
26.05.2018 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
26 мая прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации биатлона. На ней были выбраны руководящие органы: президиум, руководящий состав федерации, наблюдательный совет и контрольно-ревизионная комиссия.
Председателем БФБ избран Андриан Цыбульский, зампредом – Игорь Кузнецов, генсеком – Дарья Домникова. Анатолия Стромского БФБ рекомендовала на должность старшего тренера по развитию биатлона.
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26 мая прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации биатлона.
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