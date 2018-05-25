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Виктор Гончаренко: «В финале ЛЧ буду болеть за «Ливерпуль». Из-за Клоппа, он один из моих любимых тренеров»

26.05.2018 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

«Буду болеть за «Ливерпуль» – из-за Клоппа. Один из моих любимых тренеров, он знает, как себя вести. Во время работы в «Кубани» мы инкогнито съездили в Испанию на сбор дортмундской «Боруссии».

Со мной тогда находился отправленный на тот момент в отставку Клаудио Раньери, перед приемом в «Лестер». Мы тогда с ним хорошо пообщались.

В общем, ведение тренировочного процесса Клоппом не может не вызывать уважения. Это просто супер: такие скорости на тренировке, и при этом команда не устает от того, что предлагает тренер», – сказал Гончаренко.

Крутой кэф на «Реал» – 2,33. Легкие деньги!

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
 
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