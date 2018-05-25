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«Реал» – первый клуб, который выпустил одинаковый состав в двух финалах
26.05.2018 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мадридский
«Реал» стал первым клубом, повторившим стартовый состав в двух финалах турнира.
В «Ливерпуле» при этом нет ни одного игрока, который ранее играл в финале Лиги чемпионов.
Напомним стартовый состав «Реала»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро,
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Мадридский «Реал» выставил на финал Лиги чемпионов-2017/18 против «Ливерпуля» тот же стартовый состав, что и год назад против «Ювентуса» (4:1).
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