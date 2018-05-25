«Реал» – первый клуб, который выпустил одинаковый состав в двух финалах

Мадридский выставил на финал Лиги чемпионов-2017/18 против « тот же стартовый состав, что и год назад против « (4:1).

«Реал» стал первым клубом, повторившим стартовый состав в двух финалах турнира.

В «Ливерпуле» при этом нет ни одного игрока, который ранее играл в финале Лиги чемпионов.

Напомним стартовый состав «Реала»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, , Кроос, Роналду, Бензема.