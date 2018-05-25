Кирилл Клименков: «Не исключено, что Беларуси и вовсе нужен свой путь. Но вряд ли мы узнаем, верный ли он, если будем менять систему развития каждые два года»

Редактор sport.tut.by Кирилл Клименков считает, что Беларуси больше всего подходит датская система развития хоккея

Из всех середняков мирового хоккея самую успешную систему выработали швейцарцы. В 1997 году они занимали третье место во втором по силе дивизионе, а за последние шесть чемпионатов дважды доходили до финала. По уровню развития хоккея Швейцария уже обогнала Словакию и почти догнала Чехию.

Подходит ли нам их система? Вряд ли. Мы объективно не сможем потянуть ни такую инфраструктуру, ни чемпионат столь высокого уровня. Сложно себе представить, чтобы «Юность» или «Неман» по примеру «Берна» зарабатывали по 15 миллионов долларов в год на продаже билетов, атрибутики и торговых мест на арене. По этой же причине не рассматриваем и сборную Германии.

Не подходит нам и французская система. У них в четыре раза больше хоккеистов и в три раза больше дворцов, но сама подготовка игроков не сильно впечатляет. При населении в 66 миллионов французы делают ставку на массовость, поэтому логично, что иногда удается найти бриллиант вроде Кристобаля Юэ, Стефана Да Коста, Антуана Русселя или нового вундеркинда Александра Тексье, которые сильно выделяются на фоне остальных сборников. Ярким примером французской системы является первая пара защитников на ЧМ-2018: рядом с НХЛовцем Йоанном Овитю играл Антонин Манавян из чемпионата Венгрии.

Отметаем также Латвию и Словению, инфраструктура и уровень чемпионата которых уступают Беларуси. Остается Норвегия и Дания. И именно на последних стоит обратить внимание. При схожих (и даже незначительно уступающих нам) условиях датчане уже с десяток лет готовят топ-игроков с фантастической эффективностью. Когда Беларусь выходила в элиту в конце 90-х, Дания занимала последнее место во втором по силе дивизионе. Северяне проиграли нам 3:9, Великобритании — 1:9. Не смогли справиться даже с Нидерландами и Польшей. Сейчас у Дании один из лучших вратарей мира Фредрик Андерсен, еще шесть хоккеистов в НХЛ и лучший защитник КХЛ. Молодежная сборная стабильно входит в мировой топ-10. На последнем чемпионате мира они обыграли Финляндию и Германию и остались вне плей-офф лишь после обидного поражения от Латвии — 0:1. При этом состав Дании не был оптимальным, а результат признали неудачным.

Не исключено, что Беларуси и вовсе нужен свой путь. Но вряд ли мы узнаем, верный ли он, если будем менять систему развития «хоккейной отрасли» каждые два года», – написал Клименков.