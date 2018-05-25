Салах получил травму в борьбе с Рамосом и покинул поле в слезах в финале ЛЧ

Лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог доиграть до конца финальный матч Лиги чемпионов с «Реалом» (0:0, первый тайм).

Египетский нападающий получил травму плеча в борьбе с защитником мадридской команды Серхио Рамосом.

Салах был заменен на 30-й минуте игры и покинул поле в слезах. Вместо травмированного футболиста вышел полузащитник Адам Лаллана.

Пока не ясно, скажется ли травма на шансах Салаха сыграть за сборную Египта на ЧМ-2018.