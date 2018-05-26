Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Португалец забил 15 голов в главном еврокубковом турнире в сезоне-2017/18. Роналду стал лучшим бомбардиром ЛЧ в 6-м сезоне подряд.

Всего за карьеру он выигрывал бомбардирскую гонку 7 раз (учитываются не только случаи, когда Криштиану был лучшим бомбардиром единолично, но и когда он делил это звание с кем-то еще). Ни один другой футболист не становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в 7 различных сезонах.