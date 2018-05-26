Зидан – первый тренер, выигравший три Лиги чемпионов подряд

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл третью Лигу чемпионов в тренерской карьере (2016, 2017, 2018).

Никто до него не выигрывал главный клубный турнир Европы три года подряд.

В рейтинге самых титулованных тренеров в истории Лиги чемпионов Зидан догнал двух лидеров – итальянца Карло Анчелотти (он дважды выигрывал ЛЧ с «Миланом» и один раз – «Реалом») и англичанина Боба Пэйсли (все три победы – с «Ливерпулем»).