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Зидан – первый тренер, выигравший три Лиги чемпионов подряд
26.05.2018 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл третью Лигу чемпионов в тренерской карьере (2016, 2017, 2018).
Никто до него не выигрывал главный клубный турнир Европы три года подряд.
В рейтинге самых титулованных тренеров в истории Лиги чемпионов Зидан догнал двух лидеров – итальянца Карло Анчелотти (он дважды выигрывал ЛЧ с «Миланом» и один раз – «Реалом») и англичанина Боба Пэйсли (все три победы – с «Ливерпулем»).
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выиграл третью Лигу чемпионов в тренерской карьере (2016, 2017, 2018).
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