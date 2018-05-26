Салах, вероятно, пропустит ЧМ из-за вывиха плеча

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может не сыграть за сборную Египта в июньских матчах.

Как сообщил журналист Адриано Дель Монте, сославшись на информацию BBC, нападающий пропустит ЧМ-2018 вследствие вывиха плеча.

Египтянин получил травму, играя за «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Салах покинул поле при счете 0:0 в первом тайме.

Сборная Египта – один из соперников команды России по группе.