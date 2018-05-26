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Салах, вероятно, пропустит ЧМ из-за вывиха плеча

26.05.2018 23:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может не сыграть за сборную Египта в июньских матчах.

Как сообщил журналист Адриано Дель Монте, сославшись на информацию BBC, нападающий пропустит ЧМ-2018 вследствие вывиха плеча.

Египтянин получил травму, играя за «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Салах покинул поле при счете 0:0 в первом тайме.

Сборная Египта – один из соперников команды России по группе.

 

 
 
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может не сыграть за сборную Египта в июньских матчах.
 
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