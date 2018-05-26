ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бэйл забил ударом через себя в финале ЛЧ через 3 минуты после выхода на поле

26.05.2018 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Атакующий хавбек «Реала» Гарет Бэйл забил гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1, второй тайм).

Валлиец нанес результативный удар через себя в падении, воспользовавшись передачей от защитника Марсело.

Бэйл забил гол через 3 минуты после своего появления на поле. Он заменил полузащитника Иско на 61-й минуте матча.

Новости дня
Новости спорта
 
Павел Баранов: «Уважаю Рамоса, но то, что он сейчас сделал... Это против футбола»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика