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Бэйл забил ударом через себя в финале ЛЧ через 3 минуты после выхода на поле
26.05.2018 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Атакующий хавбек «Реала» Гарет Бэйл забил гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1, второй тайм).
Валлиец нанес результативный удар через себя в падении, воспользовавшись передачей от защитника Марсело.
Бэйл забил гол через 3 минуты после своего появления на поле. Он заменил полузащитника Иско на 61-й минуте матча.
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