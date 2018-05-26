Бэйл забил ударом через себя в финале ЛЧ через 3 минуты после выхода на поле

Атакующий хавбек «Реала» Гарет Бэйл забил гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1, второй тайм).

Валлиец нанес результативный удар через себя в падении, воспользовавшись передачей от защитника Марсело.

Бэйл забил гол через 3 минуты после своего появления на поле. Он заменил полузащитника Иско на 61-й минуте матча.