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«Реал» выиграл 307 матчей в еврокубках и побил рекорд «Барселоны», у которой 306 побед

27.05.2018 01:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в финале Лиги чемпионов и одержал свою 307-ю победу в еврокубковых матчах.

Мадридская команда стала рекордсменом по числу побед, одержанных в еврокубках.

«Реал» превзошел достижение «Барселоны», которая на протяжении своей истории выиграла 306 еврокубковых матчей.

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«Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в финале Лиги чемпионов и одержал свою 307-ю победу в еврокубковых матчах.
 
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